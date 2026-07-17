Polisi Usut Kericuhan di Kantor DPRD Riau, Korban Masih di RS

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau mengusut perkelahian yang terjadi di lingkungan kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (16/7).

Penyidik mendalami penyebab kericuhan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti rekaman video dan CCTV di lokasi kejadian.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rooy Noor mengatakan pihaknya bersama Polresta Pekanbaru langsung mendatangi lokasi setelah menerima informasi adanya kericuhan.

“Kami bersama Polresta Pekanbaru turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan awal. Sejumlah saksi, termasuk petugas pengamanan internal DPRD Riau, telah dimintai keterangan,” kata Rooy Noor Jumat (17/7).

Menurut Rooy, berdasarkan keterangan awal dari petugas keamanan internal DPRD Riau, kericuhan telah terjadi saat mereka tiba di lokasi.

Namun, penyidik masih terus mendalami seluruh informasi yang diperoleh.

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“Kalau dari keterangan saksi pengamanan internal DPRD Riau (sekuriti), beberapa orang dari mereka bilang sudah kejadian (ricuh). Nanti kami dalami keterangan-keterangan yang kami himpun,” ujarnya.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga mengamankan rekaman video yang beredar di masyarakat serta rekaman CCTV di sekitar gedung DPRD Riau untuk mengetahui secara utuh kronologi dan pemicu bentrokan.