Polisi Usut Penyebab Kematian Siswi yang Tewas di Stasiun Jurangmangu
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Polisi tengah menyelidiki insiden tewasnya seorang pelajar perempuan berinisial AP (14) di kawasan Stasiun Jurangmangu, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Senin (10/8) sore.
?Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menyebut peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 16.43 WIB setelah petugas keamanan stasiun menerima laporan adanya seseorang yang jatuh ke jalur rel.
?"Personel piket fungsi bersama Unit Identifikasi Satreskrim Polres Tangerang Selatan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara (TKP)," kata Bambang.
?Berdasarkan keterangan awal para saksi di lokasi, korban terlihat berada di peron saat kereta api dari arah Tanah Abang memasuki area Stasiun Jurangmangu.
"Petugas keamanan kemudian melihat korban sudah terjatuh ke jalur kereta tersebut," katanya.
Saat ini, pihaknya telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk salah seorang teman sekolah korban.
Sebelum kejadian, saksi dan korban diketahui pulang sekolah bersama dan menuju Stasiun Jurangmangu.
?Namun, saat berada di stasiun, keduanya memutuskan berpisah untuk menunggu kereta di lokasi peron yang berbeda.
Aparat kepolisian tengah mengusut penyebab kematian seorang siswi yang ditemukan tewas di Stasiun Jurangmangu.
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