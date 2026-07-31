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Polisi Usut Penyebab Meninggalnya Taruna Akpol Semarang

Polisi Usut Penyebab Meninggalnya Taruna Akpol Semarang
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Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto. ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com - JAKARTA - Seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang berinisial AMM ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terluka di kompleks lembaga pendidikan tersebut. Saat ini, kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian taruna Akpol Semarang tersebut.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto membenarkan informasi peristiwa yang terjadi pada Kamis (30/7) malam tersebut. "Ditemukan dalam kondisi luka, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong," katanya di Semarang, Jumat (31/7).

Menurut Yuliyanto, jenazah taruna asal daerah pengiriman Polda Papua Barat itu disemayamkan di RS Bhayangkara Semarang, sebelum diserahkan kepada keluarga.

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Dia mengatakan keluarga telah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. 

Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, jenazah akan dipulangkan ke Makassar.

Yuliyanto mengatakan petugas telah memeriksa lokasi kejadian, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut.

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Dia menyatakan hingga kini penyidik masih mendalami penyebab kematian.

Penyidik belum dapat menyampaikan kesimpulan mengenai peristiwa tersebut.

Polisi menyelidiki penyebab meninggalnya seorang taruna Akpol Semarang berinisial AMM.

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