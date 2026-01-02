Politikus Demokrat: Pak SBY Tidak Pernah Berada di Balik Isu Ijazah Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat Ahmad Khoirul Umam membantah tuduhan yang mengaitkan ketua majelis tinggi partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang ramainya isu ijazah palsu Jokowi.

Menurutnya, SBY tidak pernah terlibat di balik polemik tersebut.

“Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut," kata Ahmad Khoirul Umam, Jumat (2/1).

Ahmad Khoirul Umam menilai tuduhan SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi sebagai fitnah tidak berdasar.

Sebab, SBY selama ini tidak bergitu aktif di media sosial dan memiliki hubungan baik dengan Jokowi

"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik. Pak SBY sendiri saat ini tidak aktif dalam politik praktis, beliau fokus pada aktivitas sosial, seni dan olah raga,” lanjutnya

Selanjutnya Umam menuturkan fitnah terhadap SBY itu ramai di media sosial dan disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim.

Dia merasa fitnah itu memiliki pola berulang, sehingga diduga terkoordinasi dan berpotensi membentuk persepsi publik.