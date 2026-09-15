Politikus Golkar Fahd Arafiq hingga Presdir Summarecon Agung DItahan KPK
jpnn.com - Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/9/2026).
Penahanan dilakukan setelah para tersangka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah itu pada Senin (14/9).
Pantauan di gedung KPK, Fahd Arafiq mengenakan rompi tahanan KPK bernomor 172 sedangkan Adrianto memakai rompi bernomor 201.
Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung juga resmi menjadi tersangka dan ditahan.
Sontang mengenakan rompi bernomor 232 tampak memimpin rombongan tersangka menuju mobil tahanan KPK.
Berikutnya, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengenakan rompi orange dengan nomor rompi 218, dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampri dengan nomor rompi 163.
Di sisi lain, terdapat tiga tersangka lainnya, namun KPK belum mengungkapkan identitas mereka kepada publik.
Diketahui, KPK pada Senin (14/9), mengonfirmasi melakukan OTT ke-20 sepanjang 2026.
Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi ditahan penyidik KPK.
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