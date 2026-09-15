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Politikus Golkar Fahd Arafiq Ikut Kena OTT KPK terkait Kasus ATR/BPN

Politikus Golkar Fahd Arafiq Ikut Kena OTT KPK terkait Kasus ATR/BPN
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OTT KPK. Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq (FA) ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain Fahd, tim lembaga antirasuah itu juga meringkus mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mulanya menjawab pertanyaan para jurnalis terkait apakah Fahd Arafiq ditangkap KPK dalam OTT tersebut.

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"Salah satu pihak yang diamankan," kata Budi mengonfirmasi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Budi kemudian ditanya oleh para jurnalis terkait apakah Arif Sugiyanto turut ditangkap oleh KPK atau tidak.

"Salah satunya itu pihak yang diamankan," jawabnya mengonfirmasi.

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Menurut Budi, OTT terkait kasus pengurusan hak guna bangunan (HGB) itu juga menyeret pihak PT Summarecon Agung Tbk.

"Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq (FA) ikut kena OTT KPK terkait kasus di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ada mantan bupati juga.

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