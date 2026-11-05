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Politikus PAN Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Prabowo

Politikus PAN Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Prabowo
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Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Sudding menegaskan pentingnya membongkar aktor intelektual di balik operasi tersebut, yang diduga terindikasi sebagai tindakan makar.

Dia juga menyampaikan apresiasinya atas keberanian dan langkah tegas yang diambil oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dalam mengusut kasus ini secara terbuka.

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"Kami mendukung penuh langkah Kapolri dan jajaran penyidik Polri untuk mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana penyadapan ilegal ini," kata Sudding dalam keterangannya, Kamis (5/11).

Kasus dugaan penyadapan ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah pihak lainnya. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2025 tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dengan upaya penghapusan jejak log data yang terdeteksi pada Oktober 2026.

"Perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis, melainkan persoalan sangat serius yang mengancam keamanan komunikasi kenegaraan dan kerahasiaan informasi strategis nasional," ujar Sudding.

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Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menekankan bahwa proses penyidikan harus menjangkau seluruh rantai operasi mulai dari pihak yang memberikan perintah, memfasilitasi, mendanai, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Polri harus mengungkap siapa aktor intelektual di kasus ini, apa perannya, dan memastikan seluruh pihak diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak mana pun yang merasa kebal hukum," ujar dia.

Politikus PAN minta Polri mengusut aktor intelektual penyadapan Presiden Prabowo tanpa pandang bulu

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