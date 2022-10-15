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Politikus PAN Tuntut Polisi Usut Aktor Intelektual Kasus Penyadapan Presiden

Politikus PAN Tuntut Polisi Usut Aktor Intelektual Kasus Penyadapan Presiden
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Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto berpotensi mengancam kepentingan nasional.

"Mengancam keamanan komunikasi kenegaraan, kerahasiaan informasi strategis, dan kepentingan nasional,” kata Sudding kepada awak media, Kamis (5/11).

Legislator fraksi PAN itu meminta kepolisian mengusut unsur pembiayaan di balik kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. 

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“Selidiki pula kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan operasi ini, dan pihak yang turut serta, maupun pihak yang mengambil manfaat dari hasil penyadapan ilegal tersebut,” ujarnya.

Termasuk, kata Sudding, penyidik perlu mengusut dugaan pihak-pihak yang mengendalikan operasi penyadapan. 

“Polri harus mengungkap siapa aktor intelektual (intellectual dader) di kasus ini, seperti apa perannya, dan diproses berdasarkan hukum,” ujar Sudding.

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Dia mengatakan semua pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatan dan pembuktian hukum.

"Penyidikan harus menjelaskan siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, kepada siapa hasilnya diberikan, dan untuk kepentingan apa informasi digunakan,” sebut Sudding.

Anggota DPR RI Sarifuddin Sudding menilai penyidik perlu mengusut dugaan pengendali operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

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