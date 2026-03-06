menu
Politikus PDIP Tegaskan Prabowo Harus Minta Izin DPR sebelum Kirim TNI ke Gaza
TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut pemerintah wajib meminta persetujuan dari legislatif sebelum mengirim sekitar delapan ribu pasukan TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF).

"Harus mendapatkan persetujuan dari DPR," kata eks Sesmilpres itu saat dihubungi, Jumat (6/3).

Diketahui, pemerintah memang berencana mengirim sekitar delapan ribu pasukan ke Gaza, Palestina dalam misi ISF di bawah bendera Board of Peace (BoP).

Kang TB sapaan akrab TB Hasanuddin mengatakan pasukan tidak boleh diberangkatkan andai legislatif tak memberikan persetujuan. 

"Kalau tidak setuju, ya, enggak bisa, karena harus dengan persetujuan, kalau ditulis di UU," lanjut alumnus AKABRI 1975 itu.

Kang TB melanjutkan Komisi I sebagai mitra TNI pernah rapat dengan instansi di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto itu bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. 

Menurut dia, rapat ketika itu berisi kebijakan TNI melatih lima sampai delapan ribu pasukan untuk dipersiapkan berangkat dalam sebuah misi.

"Terdiri dari batalion kesehatan, kemudian batalion zendi, konstruksi, kemudian batalion mekanis, dn batalion bantuan, itu sedang disiapkan," ujar purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayjen itu.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut pemerintah sampai kini belum mengantongi izin DPR mengirim delapan ribu pasukan di bawah bendera BoP.

