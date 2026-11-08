Politikus PKB Eka Widodo Sebut Gen Z Minta Gibran Mundur Sebelum Dimakzulkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo mengungkapkan kalangan Generasi Z (Gen Z) masih terus menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait berbagai polemik yang menjerat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada dirinya dalam sejumlah pertemuan dan diskusi.

Eka Widodo yang akrab disapa Edo mengatakan kekecewaan Gen Z terhadap Gibran belum mereda.

Bahkan, anak-anak muda tersebut terus mendatanginya untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan agar Gibran secara legawa mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

"Teman-teman Gen Z masih terus menemui saya dan menyampaikan kasus yang menimpa Gibran," terang Edo.

Menurut Edo, ada tiga persoalan utama yang menjadi dasar Gen Z meminta Gibran mundur dari jabatannya.

Pertama, polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dinilai menjadi pintu bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kedua, Gen Z menyoroti pertimbangan dalam putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran alias Gibran tidak memiliki ijazah setingkat SMA.