Politikus PKS Menilai Ide Luhut Tak Sesuai Semangat Pemberantasan Korupsi

jpnn.com - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menolak keras usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang minta unsur kerugian keuangan negara dihapus dalam definisi korupsi.

"Saya tidak setuju dengan wacana penghapusan kerugian negara (KN) dalam klausul korupsi, yang dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan (DEN)," kata dia kepada awak media, Jumat (23/10).

Mulyanto menilai ide Luhut bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi dan menyikat pelaku rasuah.

Menurutnya, penyesuaian hukum pemberantasan korupsi dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Mulyanto menambahkan reformasi hukum justru harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kekayaan negara, seperti di Danantara.

Toh, kata Mulyanto, UNCAC tak memuat secara tegas bahwa kerugian negara tidak dapat menjadi unsur tindak pidana korupsi.

"Saya rasa ini perlu dipahami secara tepat agar reformasi hukum kita tidak kehilangan arah,” ujarnya.

Mulyanto di sisi lain memahami pentingnya kepastian hukum bagi pengambil keputusan publik dan pengelola BUMN.