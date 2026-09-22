Politikus Senior Golkar Dorong Rapimnas Dukung Prabowo 2029 dan Pecat Kader Bermasalah

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh senior Partai Golongan Karya (Golkar) Azis Samual menyampaikan dua hal krusial mendesak terkait arah politik nasional dan tata kelola internal Partai Golkar.

Poin utama tersebut mencakup dukungan penuh terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo Subianto hingga Pemilu 2029, serta tindakan tegas terhadap kader atau pengurus partai yang terseret kasus korupsi.

Azis mendorong DPP Partai Golkar untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai forum resmi pengambilan keputusan partai.

"Dinamika politik hari ini membutuhkan keberlanjutan kepemimpinan (sustainable authority) demi menjaga stabilitas nasional," kata Azis Samual di Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Dia mengatakan kepastian politik jangka panjang ini sangat krusial untuk memberikan sentimen positif bagi pasar dan menjaga kepercayaan publik serta investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Desak Pemecatan Kader Terlibat Korupsi

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Mengenai isu integritas partai, Azis Samual mendesak DPP Partai Golkar untuk melakukan pembersihan secara masif di seluruh tingkatan organisasi.

Hal ini merespons masih adanya pengurus dan kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi termasuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan ini kembali melibatkan Partai Golkar.