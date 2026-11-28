jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PKS Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak berhenti pada label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menilai Danantara.

Hal itu diungkapkan Mulyanto menyusul terbitnya Laporan Keuangan Danantara tahun 2025 usai diaudit BPK.

“WTP penting, tetapi bukan cek kosong untuk mengunci kebijakan dividen BUMN hingga 2027,” ujar Mulyanto, Sabtu (27/11).

Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu menjelaskan sebelum dividen BUMN ditahan untuk reinvestasi, pemerintah dan DPR perlu membuka pokok-pokok catatan audit BPK, risiko tata kelola, serta target imbal hasil yang hendak dicapai Danantara.

Sebab, skala Danantara sangat besar. Per 31 Desember 2025, total aset konsolidasian mencapai sekitar Rp11.607 triliun dengan laba periode berjalan Rp203,4 triliun.

Secara sederhana, laba tersebut setara dengan ROA sekitar 1,8 persen.

Laporan Tahunan Danantara sendiri mengakui masih terdapat sejumlah area yang perlu diperkuat, antara lain optimalisasi kinerja konsolidasian, penguatan pengendalian internal, serta penyempurnaan kebijakan investasi dan manajemen risiko.

"Karena itu, opini WTP tidak boleh dibaca seolah seluruh persoalan governance Danantara sudah selesai", kata Mulyanto.