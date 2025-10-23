menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Polres Banyuasin Ungkap 34 Kasus Kejahatan Sepanjang September - Oktober

Polres Banyuasin Ungkap 34 Kasus Kejahatan Sepanjang September - Oktober

Polres Banyuasin Ungkap 34 Kasus Kejahatan Sepanjang September - Oktober
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para tersangka beserta barang bukti saat dihadirkan dalam press release di Polres Banyuasin, Kamis (23/10/2025). Foto: dokumen Polres Banyuasin.

jpnn.com, BANYUASIN - Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin mengungkap 34 kasus kejahatan yang terjadi selama September dan Oktober 2025. 

Berbagai kasus yang diungkap mulai dari narkoba, pencurian dengan pemberatan, hingga pembunuhan berencana.

Sebanyak 34 kasus yang diungkap, dengan rincian sebagai berikut, yakni Tindak pidana Narkotika, 23 kasus dengan 27 tersangka (25 laki-laki, 2 perempuan).

Baca Juga:

Barang bukti yang disita antara lain 281,04 gram sabu-sabu dan 7 butir pil ekstasi.

Pencurian dengan pemberatan, lima kasus dengan delapan tersangka.

Barang bukti yang berhasil diamankan mulai dari satu unit mobil Toyota Sigra, tiga unit sepeda motor, senjata api laras pendek, amunisi, hingga alat-alat berat seperti gerinda dan linggis.

Baca Juga:

Penggelapan ada tiga kasus (dua penggelapan dalam jabatan dan satu penggelapan umum).

Tindak Pidana lainnya, termasuk pengeroyokan dan perusakan kebun sawit, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan satu kasus pembunuhan berencana.

Kasus kejahatan yang terjadi selama September - Oktober diungkap Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI