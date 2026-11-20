jpnn.com - PEKANBARU - Tim Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan 30 warga negara Bangladesh di kawasan hutan bakau pesisir Pantai Selinsing, wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau.

Puluhan warga negara asing asal Bangladesh itu diduga menjadi korban praktik penyelundupan manusia (people smuggling), yang akan diberangkatkan secara ilegal menuju Malaysia menggunakan perahu kecil.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Komisaris Besar Hasyim Risahondua mengatakan penemuan 30 WNA itu bermula ketika Tim Satreskrim Polres Bengkalis melakukan pengecekan di tempat penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di kawasan pesisir Pantai Selinsing, Rabu (18/11).

Tim yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Arthur Joshua Toreh itu menemukan sejumlah jejak kaki dan sisa makanan di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti temuan itu, petugas kembali melakukan penyisiran pada Kamis (19/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah menyusuri kawasan hutan bakau sejauh kurang lebih 750 meter, petugas menemukan 30 WNA asal Bangladesh sedang berada di sebuah tenda terpal di kawasan yang dikelilingi genangan air.

“Dari keterangan awal, puluhan WNA tersebut mengaku akan diberangkatkan menuju Malaysia menggunakan perahu kecil sekitar pukul 18.00 WIB pada hari yang sama,” kata Hasyim, Jumat (20/11).

Petugas juga mendapati sejumlah dokumen keimigrasian berupa paspor Bangladesh, meskipun sebagian hanya berupa fotokopi, serta kartu identitas nasional Bangladesh.

Selanjutnya, seluruh WNA tersebut dibawa ke Dumai untuk menjalani pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.