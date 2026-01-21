Polres Binjai Gerebek Bandar Togel Langkat, Sita Uang dan Buku Rumus

jpnn.com, LANGKAT - Polres Binjai mengamankan seorang bandar judi togel dalam penggerebekan di Kabupaten Langkat. Tindakan ini berdasarkan laporan masyarakat dan pengungkapan dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 426.

Tersangka berinisial DB, seorang petani berusia 45 tahun warga Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, diamankan pada Sabtu (17/1), sekitar pukul 20.55 WIB.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menegaskan komitmennya memberantas perjudian. "Pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang kami terima. Kami akan terus bertindak tegas terhadap semua bentuk perjudian," kata AKBP Mirzal Maulana dalam keterangannya, Selasa (20/1).

Barang bukti yang disita antara lain satu buah tas selempang, satu blok kupon togel, 13 lembar kupon pembelian, dua lembar kertas hasil angka keluar togel, satu buku tulis berisi rumus togel, satu unit handphone Android, satu lembar rekap pembelian togel Hongkong, serta uang tunai Rp 990 ribu.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagiaan menjelaskan kronologi penangkapan. "Kapolsek Selesai AKP Andri GT Siregar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik togel di Desa Lau Mulgap sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, Kanit Reskrim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan," ujar AKP Hizkia Siagiaan.

Setelah penyelidikan memastikan informasi, tim bergerak melakukan pengamanan. "Kanit Reskrim beserta Tim Cobra bergerak ke TKP dimaksud, dan sekira pukul 20.55 WIB mengamankan seorang laki-laki diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel," jelasnya.

Tersangka dan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Binjai untuk penyelidikan lebih lanjut dan proses hukum. (tan/jpnn)