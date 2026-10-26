Polres Bogor Dalami Kematian Bobotoh, Kronologi Kejadian Terus Ditelusuri

jpnn.com - Polres Bogor terus mendalami kasus meninggalnya remaja berinisial ARK yang ditemukan di Jalan Raya Jakarta–Bogor Km 50, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

ARK, yang diketahui merupakan suporter Persib Bandung atau Bobotoh, ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan.

Korban diketahui baru pulang dari Stadion Pakansari seusai menyaksikan pertandingan Persib melawan Garudayaksa FC.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk mengungkap kronologi kejadian serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

“Kami juga mengumpulkan keterangan dari para saksi serta mendalami setiap informasi yang diperoleh untuk mengungkap fakta berdasarkan bukti yang sah,” kata Arfan dalam keterangannya, Senin (26/10).

Arfan menegaskan, penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada Senin pagi, Arfan bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto mendatangi RSUD Cibinong untuk menemui keluarga korban sekaligus menyampaikan belasungkawa.

“Polres Bogor menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” jelasnya.