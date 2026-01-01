Polres Bogor Pasang CCTV di 36 Masjid Untuk Tingkatkan Keamanan Selama Ramadan
jpnn.com, CIBINONG - Polisi memasang kamera pengawas atau close circuit television (CCTV) di 36 masjid di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, guna meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan ibadah selama Ramadan 1447 Hijriah.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan pemasangan CCTV dilakukan bersamaan dengan program "Geber Masjid Asri" yang digelar serentak Polres Bogor dan jajaran kepolisian sektor.
"Kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih di 36 masjid sekaligus memberikan bantuan CCTV untuk membantu pengamanan selama Ramadhan," kata Kapolres di Cibinong, Rabu.
Dia menjelaskan pemasangan CCTV difokuskan pada area parkir kendaraan jamaah guna mengantisipasi tindak pencurian kendaraan bermotor saat pelaksanaan tarawih maupun kegiatan ibadah lainnya.
Menurut Wikha, perangkat CCTV tersebut dapat diakses pengurus masjid, marbot, serta perwakilan warga dan RT setempat sehingga pengawasan bisa dilakukan secara bersama.
"Kami berikan juga banner imbauan bahwa parkiran ini dipantau CCTV. Kalau ada kejadian bisa segera lapor ke call center 110," ujarnya.
Selain pemasangan kamera pengawas, Polres Bogor juga menyalurkan bantuan bibit pohon buah untuk ditanam di sekitar area masjid guna menciptakan lingkungan ibadah yang lebih asri dan nyaman.
Program "Geber Masjid Asri" mencakup gerakan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta penguatan aspek keamanan agar jamaah dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk.
Polisi memasang CCTV di 36 masjid yang tersebar pada Kabupaten Bogor untuk meningkatkan keamanan selama Ramadan.
