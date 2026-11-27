jpnn.com, CIANJUR - Satlantas Polres Cianjur menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan ratusan porsi sarapan gratis kepada masyarakat di Bundaran Tugu Lampu Gentur, Cianjur, Jumat (27/11).

Sejak pagi, masyarakat, pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), hingga pekerja yang melintas antusias menerima sarapan gratis. Srikandi Satlantas Polres Cianjur turut memandu kegiatan tersebut.

Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Andi Noviandi hadir langsung memantau kegiatan sekaligus berbaur dan menyantap hidangan bersama masyarakat.

Suasana hangat mewarnai kegiatan tersebut. Selain berbagi makanan, AKP Andi juga berbincang dengan warga dan menerima berbagai kritik serta saran sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan Polri.

AKP Andi mengatakan, kegiatan Jumat Berkah akan terus berlangsung sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya para pengemudi ojol, opang, dan pekerja di Cianjur.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi untuk memperkuat kepedulian sosial dan membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat.

“Melalui semangat berbagi dan kebersamaan, mari kita tumbuhkan kepedulian serta solidaritas antarsesama. Sesuai arahan Bapak Kapolda Jabar, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Melindungi, Mengayomi, dan Melayani,” pungkasnya.

Melalui Jumat Berkah, Satlantas Polres Cianjur berharap kehadiran polisi tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga melalui kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. (dil/jpnn)