Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan Etomidate dari Malaysia Senilai Rp880 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Reserse Narkoba Polres Dumai berhasil menggagalkan pengiriman narkotika golongan II jenis etomidate yang diduga berasal dari Malaysia dengan nilai ekonomi ditaksir mencapai Rp880 juta. Barang haram tersebut dibawa oleh seorang kurir warga Lampung berinisial R pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan menjelaskan bahwa pelaku kurir membawa 296 pcs etomidate dengan total volume 672 mililiter. Pelaku diamankan petugas saat berada di salah satu loket bus di Kelurahan Ratusima, Kota Dumai, ketika hendak berangkat menuju Kota Medan.

"Pelaku kurir membawa 296 pcs Etomidate volume 672 mililiter ini diamankan petugas saat berada di salah satu loket bus di Kelurahan Ratusima ketika hendak berangkat ke Kota Medan," kata Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan, Jumat (25/9).

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku barang tersebut akan diedarkan di Kota Medan dengan harga jual mencapai sekitar Rp3 juta per pcs. Modus pengiriman dilakukan dengan menyamarkan barang sebagai barang biasa dan menggunakan jalur transportasi darat melalui bus antarkota.

Kapolres menjelaskan bahwa penyalahgunaan etomidate dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, terutama pada sistem saraf dan pernapasan manusia. Etomidate yang seharusnya digunakan sebagai obat anestesi untuk pembiusan medis disalahgunakan dengan cara dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik.

"Etomidate ini harusnya obat anestesi untuk pembiusan medis, namun disalahgunakan yang dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan gangguan kesadaran serta pernapasan," kata AKBP Fatikh.

Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro menambahkan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di balik peredaran etomidate tersebut. Menurutnya, penyalahgunaan etomidate memiliki dampak yang lebih buruk dibandingkan pemakaian ekstasi.

"Penyalahgunaan Etomidate ini lebih berpengaruh buruk untuk kesehatan dibanding pemakaian ekstasi. Dari pengungkapan kasus ini setidaknya berhasil menyelamatkan 296 jiwa masyarakat," kata Gus Purwantoro.