menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polres Dumai Tangkap Pelaku Ganjal ATM Lintas Provinsi, Beraksi di 29 TKP, Punya Keahlian Begini

Polres Dumai Tangkap Pelaku Ganjal ATM Lintas Provinsi, Beraksi di 29 TKP, Punya Keahlian Begini

Polres Dumai Tangkap Pelaku Ganjal ATM Lintas Provinsi, Beraksi di 29 TKP, Punya Keahlian Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polres Dumai merilis penangkapan pelaku ganjal ATM lintas Provinsi. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, DUMAI - Polres Dumai menangkap pelaku penipuan dengan modus ganjal Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang telah melancarkan aksinya di 29 tempat yang tersebar di berbagai daerah.

Pelaku diketahui bernama Dedi Silalahi alias DS, yang menjalankan aksinya secara lintas provinsi dengan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian.

Pelaku tidak hanya beraksi di wilayah Provinsi Riau, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Baca Juga:

Untuk mengelabui aparat penegak hukum, DS disebut selalu berpindah tempat setelah melakukan aksinya.

Modus tersebut membuat pelaku sempat sulit dilacak oleh petugas.

Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Baca Juga:

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang mengatakan aksi pelaku sudah sangat meresahkan dan banyak memakan korban.

“Tersangka diamankan setelah diketahui terlibat dalam penipuan di puluhan lokasi berbeda,” kata Angga (30/1).

Pelaku tidak hanya beraksi di wilayah Provinsi Riau, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI