Polres Inhil Tangkap Penimbun BBM Subsidi

Polres Inhil Tangkap Penimbun BBM Subsidi

Tampak tersangka penimbun BBM bersubsidi dan barang bukti yang diamankan Polres Inhil. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Polres Indragiri Hilir (Inhil) mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi berupa penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Dalam pengungkapan tersebut polisi menangkap satu orang tersangka berinisial SA (43) pada Senin (6/4/2026).

Ia ditangkap setelah melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polres Inhil AKP Budi Winarko mengatakan kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Inhil melakukan penyelidikan di lokasi.

Pada Minggu (5/4/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB, petugas menemukan BBM jenis Pertalite yang disimpan di rumah tersangka di Jalan Lintas Samudera.

Baca Juga:

“Dari hasil interogasi di tempat, tersangka mengakui menyimpan dan memperjualbelikan BBM subsidi jenis Pertalite,” kata Budi Rabu (8/4).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 17 jerigen berkapasitas 35 liter yang masing-masing berisi sekitar 32 liter Pertalite, dua botol berisi BBM, serta uang tunai sebesar Rp500 ribu.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI