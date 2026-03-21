Polres Jayapura Kerahkan 210 Personel dalam Pengamanan salat Idulfitri

jpnn.com, JAYAPURA - Polres Jayapura mengerahkan sebanyak 210 personel untuk pengamanan salat Idulfitri di Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu.

Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan dalam keterangan di Jayapura, Sabtu, mengatakan ratusan personel tersebut telah disiagakan dan akan disebar di lokasi-lokasi pelaksanaan shalat Idul Fitri guna memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

"Personel telah ditempatkan di masjid-masjid prioritas serta titik-titik strategis guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah," katanya.

Menurut Dion, selain pengamanan di area masjid, personel juga akan melaksanakan pengaturan arus lalu lintas pengamanan parkir kendaraan jamaah serta patroli di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama pelaksanaan ibadah," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kesiapan personel tersebut, diharapkan pelaksanaan salat Idulfitri 1447 H di wilayah Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan khidmat, aman, dan lancar.

"Koordinasi dengan panitia terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura," katanya lagi.

Dia menambahkan sebelumnya pelaksanaan takbir keliling yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Agsha Sentani pada Jumat (20/3) malam berlangsung dengan meriah dan aman.(antara/jpnn)