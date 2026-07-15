Polres Kampar Sergap Penambang Emas Ilegal, 2 Pelaku Ditangkap, 12 Dompeng Dibakar

jpnn.com, KAMPAR - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar menggerebek aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Selasa (14/7/2026).

Dalam operasi tersebut, dua terduga pelaku diamankan, sementara 12 unit dompeng atau rakit tambang dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai maraknya aktivitas PETI di dua titik berbeda di Desa Suka Makmur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Kampar AKP I Gede Yoga Eka Pranata, langsung melakukan operasi penyergapan.

Di lokasi, tim mendapati sejumlah penambang tengah beroperasi menggunakan mesin penyedot pasir.

Menyadari kedatangan polisi, para pelaku berusaha melarikan diri.

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Setelah dilakukan pengejaran, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku.

Di lokasi lainnya, tim juga melakukan penyergapan terhadap aktivitas PETI di kawasan bibir sungai.