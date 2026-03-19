JPNN.com » Nasional » Humaniora » Polres Kampar Siagakan 8 Pos Hadapi Puncak Arus Mudik di Jalur Riau–Sumbar

Kasatlantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani saat mengecek kesiapan pos pengamanan di jalur Riau-Sumbar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KAMPAR - Arus mudik Lebaran 2026 di jalur Riau menuju Sumatera Barat (Sumbar) telah terjadi lonjakan.

Kasatlantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengatakan lonjakan terjadi pada puncak arus mudik hari ini Kamis 19 Maret 2026 dan Jumat 20 Maret 2026.

Untuk itu, pihaknya mengimbau para pemudik untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, termasuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima serta kendaraan dalam kondisi layak jalan.

“Jika merasa lelah atau mengantuk, pengendara diimbau untuk beristirahat di pos-pos pelayanan yang telah disediakan,” kata Wulan saat dikonfirmasi JPNN.com.

Wulan menjelaskan demi mendukung kelancaran arus mudik, Polres Kampar telah mendirikan delapan pos pengamanan dan pelayanan, yang terdiri dari satu pos pelayanan, satu pos terpadu, dan enam pos pengamanan.

“Seluruh pos itu kini difungsikan sebagai pos pelayanan guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik,” jelas Wulan.

Dengan meningkatnya volume kendaraan menjelang puncak arus mudik, masyarakat diharapkan tetap tertib berlalu lintas agar perjalanan menuju kampung halaman berlangsung aman dan lancar.

“Mari kami usahakan mudik aman, agar dapat berkumpul dengan keluarga dan bahagia,” tuturnya. (mcr36/jpnn)


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Rizki Ganda Marito

