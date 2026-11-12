Polres Kampar Tangkap 15 Tersangka Narkoba dalam Sepekan, AKBP Boby:Kami Bersinergi dengan Masyarakat
jpnn.com - Polres Kampar mengungkap 13 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu sepekan.
Dalam operasi yang berlangsung 5-11 November 2026, Polres Kampar menangkap 15 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu-sabu, ganja, dan ekstasi.
Dari pengungkapan tersebut, kepolisian menyita sabu-sabu seberat 39,75 gram, satu butir pil ekstasi, serta ganja kering dengan berat mencapai 1.222,36 gram atau lebih dari 1,2 kilogram.
Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif jajaran Satresnarkoba Polres Kampar, bersama sejumlah polsek dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Kampar.
“Selama satu minggu kami mengungkap kasus narkotika dengan mengamankan sebanyak 15 orang tersangka,” kata Boby Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan dari 15 tersangka yang diamankan, seluruhnya berasal dari 13 laporan polisi (LP).
Pengungkapan ini melibatkan tim Satresnarkoba Polres Kampar bersama jajaran Polsek Kampar Kiri, Polsek Tapung, Polsek Tapung Hulu, Polsek Tapung Hilir, dan Polsek Tambang.
Mantan Kasubdit 1 Direktorat Narkoba Polda Riau ini menegaskan Polres Kampar akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Dalam operasi yang berlangsung 5-11 November 2026, Polres Kampar menangkap 15 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti narkotika dari 13 kasus.
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