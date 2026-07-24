Polres Kapuas Ungkap 2 Kasus Pembunuhan, Tersangka Ditangkap

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Kapuas, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap dua kasus pembunuhan sekaligus yang terjadi di wilayah itu.

"Kedua pelaku telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum," kata Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari di Kuala Kapuas, Kamis (23/7/2026).

Dalam kasus pertama merupakan dugaan pembunuhan seorang anak terhadap orang tuanya yang terjadi di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, pada Jumat (10/7/2026).

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Sementara kasus kedua adalah tindak pidana dugaan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, pada Rabu (16/7/2026).

Untuk kasus pembunuhan anak terhadap orang tuanya, pelaku berinisial J (28) telah ditangkap.

"Begitu juga dengan kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku berinisial R juga sudah kami amankan," ujar AKBP Rina.

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Rina menjelaskan, motif pembunuhan di Desa Pujon diduga karena pelaku menyimpan rasa sakit hati akibat sering dimarahi oleh korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku juga kerap terlibat pertengkaran dengan korban dan mengaku pernah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap orang tuanya.