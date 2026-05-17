Polres Kuansing Gagalkan Upaya Penyelundupan 180 Jeriken BBM Bersubsidi ke Jambi

Polres Kuansing Gagalkan Upaya Penyelundupan 180 Jeriken BBM Bersubsidi ke Jambi

Penampakan 1 truk BBM bersubsidi yang diselewengkan diamankan Polres Kuansing. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KUANSING - Polres Kuantan Singingi mengamankan satu unit truk yang mengangkut ratusan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang diduga akan diselewengkan ke wilayah Sarolangun, Provinsi Jambi.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Kamis (14/5/2026) dini hari di Jalan Lintas Riau–Sumbar.

Kasatreskrim Polres Kuansing Iptu Gerry Agnar Timur mengatakan pengungkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat.

“Awalnya kami dapat informasi terkait adanya aktivitas mencurigakan sebuah mobil dump truck Mitsubishi warna kuning bernomor polisi BM 9095 ML yang diduga membawa BBM subsidi,” kata Gery kepada JPNN Minggu (17/5).

Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati dua pria berada di dalam kendaraan tersebut.

Keduanya masing-masing berinisial FWP dan MYR.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 180 jeriken yang diduga berisi solar subsidi di dalam bak truk.

Kedua pelaku mengakui bahwa BBM tersebut mereka angkut dan rencananya akan dibawa menuju wilayah Sarolangun, Jambi.

