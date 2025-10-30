Polres Lubuk Linggau Menangkap Can Burgo
jpnn.com - LUBUK LINGGAU - Satreskrim Polres Lubuk Linggau menangkap seorang pria buruh harian berinisial R (44) alias Can Burgo, di kawasan Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.
Can Burgo menjadi target operasi (TO) dalam Operasi Sikat II Musi 2025 terkait kasus pencurian dengan korban berinisial M.F.A Kamis, 9 Oktober 2025.
Saat kejadian, korban terbangun karena mendengar suara di dekat tempat tidurnya dan mendapati seorang pria memakai penutup kepala hitam tengah mencabut kabel pengisi daya ponsel.
Korban spontan berteriak 'maling', sehingga pelaku panik dan melarikan diri dengan memanjat tembok dapur.
Dari peristiwa tersebut, korban kehilangan satu unit ponsel merek VIVO Y19S dengan nilai kerugian sekitar Rp 2,7 juta.
Korban lalu melapor ke Polres Lubuk Linggau.
"Alhamdulillah, setelah dua pekan melakukan pengejaran, tim menangkap pelaku di Simpang Kenanga II, tidak jauh dari tempat tinggalnya," kata Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Kurniawan Azwar, Kamis (30/10).
Azwar mengatakan, saat diperiksa, R mengaku telah mencuri di rumah korban.
