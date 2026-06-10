Polres Metro Bekasi Selidiki Laporan yang Seret Oknum DPD APDESI Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki laporan dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Laporan tersebut menyeret nama seorang pria berinisial WK yang diklaim sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat (Jabar).

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani memastikan dugaan kasus tersebut dalam tahap penyelidikan institusinya.

Dia sendiri belum membeberkan soal apakah Polres Metro Bekasi sudah melakukan pemanggilan terhadap WK.

“Masih dalam proses penyelidikan,” ujar Kasie Humas Metro Bekasi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/6/2026).

Saat ini, Polres Metro Bekasi tengah mendalami laporan seorang warga Kecamatan Pebayuran terkait dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.

Laporan yang diajukan oleh Layla Rizky tersebut turut menyeret nama WK yang disebut mengaku sebagai Ketua DPD APDESI Jawa Barat dan tercantum sebagai pihak terlapor.

Korban melaporkan dugaan intimidasi dan perusakan fasilitas rumah setelah kediamannya didatangi sekelompok orang yang tidak dikenalnya pada Sabtu (30/5/2026) dini hari.