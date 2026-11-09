Polres Muara Enim Bongkar Dua Curanmor, Aerox dan Vario Kembali Tuannya

jpnn.com - MUARA ENIM - Polres Muara Enim mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan dua tersangka.

Dua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AS (42) dan AA (30). Adapun seorang terduga pelaku berinisial R telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih diburu aparat kepolisian.

Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Program Quick Win Kapolri untuk meningkatkan keamanan dan menekan angka kejahatan yang meresahkan masyarakat.

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"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polres Muara Enim terus berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setiap laporan tindak pidana yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan," kata Toni, Senin (9/11).

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M. Andrian mengungkapkan, salah satu aksi pencurian terjadi di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim, Kecamatan Muara Enim pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 08.00 WIB.

Korban bernama Niras Abrar Taqi (19) warga Desa Kepur kehilangan Yamaha Aerox warna kuning dengan nilai kerugian sekitar Rp23 juta.

Dalam menjalankan aksinya, AA bersama R diduga lebih dahulu mengamati situasi rumah korban.

Ketika mengetahui korban sedang tertidur dan sepeda motor dalam kondisi tidak terkunci stang, keduanya diduga mendorong kendaraan tersebut keluar rumah sebelum membawanya kabur.