Polres Muara Enim Memperkuat Kesiapsiagaan Cegah Karhutla di Sungai Rotan

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Resor Muara Enim, Sumatera Selatan, terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sungai Rotan. Para personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa-2 disiapkan untuk memberikan respons cepat apabila ditemukan titik api.

Salah satu langkah memperkuat kesiapsiagaan itu ialah melalui Apel Personel Posko Terpadu Aman Nusa dalam rangka penanggulangan karhutla. Apel dipimpin Kasubag Ops Polres Muara Enim AKP Faizal Kamil didampingi Kapolsek Sungai Rotan Iptu Suhendri.

Kapolsek Sungai Rotan Iptu Suhendri menyampaikan kesiapsiagaan dan deteksi dini menjadi hal penting dalam mencegah kebakaran meluas.

"Setiap informasi mengenai titik api harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. Sinergi dan kesiapan personel menjadi kunci dalam mencegah karhutla meluas," kata Suhendri, Rabu (26/8).

Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang menambahkan upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja, tetapi diperlukan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Apabila melihat titik api atau kepulan asap, segera laporkan kepada aparat terdekat atau melalui Call Center Polri 110," imbaunya.

Polres Muara Enim menegaskan kesiapsiagaan personel merupakan bagian dari upaya pencegahan sejak dini.

"Dengan koordinasi dan respons cepat seluruh pihak, potensi karhutla di wilayah Sungai Rotan diharapkan dapat segera ditangani sebelum meluas dan mengganggu masyarakat," katanya. (mcr35/jpnn)



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