Polres Muara Enim Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Perlintasan Rel Kereta Api

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan, menangkap dua pengedar narkoba. Kedua pria ini ditangkap saat sedang melakukan aktivitas mencurigakan di perlintasan kereta api Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Selasa (26/8) sekitar pukul 22.40 WIB.

Kedua tersangka itu ialah WA (27), warga Dusun VI, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, dan C bin K (37) warga Dusun V, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas.

Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico menjelaskan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas transaksi narkoba di sekitar rel kereta api di Desa Gunung Megang Dalam.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satresnarkoba segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku," kata Yurico, Jumat (29/8).

Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,72 gram, 1 plastik klip bening, 1 helai tisu warna putih, 1 unit handphone Vivo Y12 warna biru beserta simcard, 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam putih tanpa nopol, beserta kunci kontak.

"Barang bukti narkotika ditemukan di genggaman tangan kiri WA, sementara handphone sebagai sarana komunikasi juga diamankan dari tangan pelaku," kata Yurico. "Dari hasil pemeriksaan, keduanya dinyatakan positif narkoba dan berstatus sebagai pengedar," tambah Yurico.

Kedua tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke Markas Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Polisi juga akan melakukan pengembangan perkara, berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU), serta mengirim barang bukti ke Bidlabfor Polda Sumsel," kata Yurico.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal lima tahun penjara hingga hukuman seumur hidup.