Polres Muba Bongkar Kilang Minyak Ilegal di Keluang, Sita Puluhan Ribu Liter Minyak

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Jajaran Polres Musi Banyuasin kembali mengungkap aktivitas penyulingan minyak ilegal (ilegal refinery) di wilayah Kecamatan Keluang.

Dalam operasi yang digelar Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 19.30 WIB, polisi menyita puluhan ribu liter minyak mentah dan hasil olahan, dari lokasi yang diduga dijadikan tempat penyulingan ilegal di Dusun IV, Desa Dawas.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi mengenai adanya aktivitas pengolahan minyak bumi tanpa izin.

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Saat dilakukan pengecekan, petugas mendapati praktik penyulingan minyak mentah menggunakan tungku, hingga menghasilkan bahan bakar jenis bensin dan solar yang diduga diproduksi secara ilegal.

"Dalam operasi tersebut, anggota juga mengamankan seorang terduga pelaku berinisial NN beserta sejumlah barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Muba," ungkap Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean, Jumat (24/7/2026).

Barang bukti yang disita meliputi dia unit blower, dua unit mesin sedot, enam unit temond, satu tangki berkapasitas sekitar 185 drum atau sekitar 37.000 liter, satu besi T, satu selang sepanjang kurang lebih 10 meter, sekitat 21.000 liter minyak mentah, sekitar 9.000 liter minyak olahan jenis bensin, serta sekitar 20.000 liter minyak olahan jenis solar.

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Hutahaean menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Muba, dalam memberantas aktivitas penyulingan minyak ilegal yang membahayakan masyarakat.

"Atas arahan langsung Kapolres, Ksatreskrim Polres Muba terus melakukan penindakan terhadap praktik ilegal refinery karena selain melanggar hukum, aktivitas ini juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi negara," tegas Hutahaean.