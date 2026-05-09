Polres Muba Hadirkan Air Bersih Untuk Warga Lawang Wetan

Kapolres Musi Banyuasi AKBP Ruri Prastowo memimpin langsung peresmian sumur bor di Desa Pandan Dulang, Dusun Sempinding, Kecamatan Lawang Wetan. Foto: Polres Muba.

jpnn.com, LAWANG WETAN - Polres Musi Banyuasin (Muba) menghadirkan bantuan nyata bagi masyarakat dengan meresmikan fasilitas air bersih berupa sumur bor dan sarana sanitasi di Desa Pandan Dulang, Dusun Sempinding, Kecamatan Lawang Wetan. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program serentak yang dipimpin langsung secara virtual oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Sandi Nugroho. 

Di Muba, peresmian dipimpin langsung oleh Kapolres Musi Banyuasi AKBP Ruri Prastowo, Para PJU Polres Muba, pemerintah daerah, TNI, Camat Lawang Wetan, Kades Pandang Dulang, serta masyarakat penerima manfaat. 

Dalam sambutannya, Ruri menegaskan bahwa sumur bor ini menjadi bukti konkret kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. 

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini kami mewujudkan melalui pembangunan tujuh sumur bor yang tersebar di wilayah Musi Banyuasin. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar masyarakat dapat menikmati air bersih dengan lebih mudah," sampai Ruri, Sabtu (9/5/2026). 

Kata Ruri, program ini merupakan hasil sinergi antara Polri dan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Air bersih adalah kebutuhan vital. Kami berharap fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga dijaga bersama agar bisa dirasakan dalam jangka panjang," kata Ruri. 

Sumur bor yang diresmikan di Dusun Sempinding tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih. 

