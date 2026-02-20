Polres Muba Ringkus Pengedar Narkoba di Kawasan PT Hindoli

jpnn.com, PALEMBANG - Satresnarkoba Polres Muba mengamankan pria berinsial DS (43) di area pengeboran minyak PT Hindoli, Kecamatan Keluang, Minggu (15/2/2026), sekitar pukul 01.00 WIB.

Penangkapan itu merupakan bagian dari target Operasi Pekat Musi 2026 yang diinstruksikan langsung melalui Surat Telegram Kapolda Sumsel.

Tersangka warga Jalan Ketitiran, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau ini, berperan sebagai pengedar.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 18 paket sabu-sabu dengan berat bruto 4,70 gram yang disimpan dalam dua plastik klip bening dalam kaleng bekas minyak rambut warna hitam.

Barang haram tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna biru dongker yang dikenakan tersangka saat diamankan.

Selain itu, petugas juga menyita satu unit ponsel Vivo Y19S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 140 ribu, serta sejumlah barang pendukung lainnya.

Kasat Narkoba Polres Muba IPTU Budi Mulya menerangkan bahwa penangkapan merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Pekat Musi 2026, yang menyasar berbagai penyakit masyarakat, termasuk peredaran narkotika, perjudian, prostitusi, premanisme, serta kejahatan dengan senjata api dan senjata tajam.

"Berkat Informasi dari masyarakat, petugas melakukan penggerebekan dengan disaksikan warga setempat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam tas tersangka," terang Budi, Jumat (20/2).