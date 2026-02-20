Polres Muba Ringkus Pengedar Narkoba di Kawasan PT Hindoli
jpnn.com, PALEMBANG - Satresnarkoba Polres Muba mengamankan pria berinsial DS (43) di area pengeboran minyak PT Hindoli, Kecamatan Keluang, Minggu (15/2/2026), sekitar pukul 01.00 WIB.
Penangkapan itu merupakan bagian dari target Operasi Pekat Musi 2026 yang diinstruksikan langsung melalui Surat Telegram Kapolda Sumsel.
Tersangka warga Jalan Ketitiran, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau ini, berperan sebagai pengedar.
Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 18 paket sabu-sabu dengan berat bruto 4,70 gram yang disimpan dalam dua plastik klip bening dalam kaleng bekas minyak rambut warna hitam.
Barang haram tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna biru dongker yang dikenakan tersangka saat diamankan.
Selain itu, petugas juga menyita satu unit ponsel Vivo Y19S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 140 ribu, serta sejumlah barang pendukung lainnya.
Kasat Narkoba Polres Muba IPTU Budi Mulya menerangkan bahwa penangkapan merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Pekat Musi 2026, yang menyasar berbagai penyakit masyarakat, termasuk peredaran narkotika, perjudian, prostitusi, premanisme, serta kejahatan dengan senjata api dan senjata tajam.
"Berkat Informasi dari masyarakat, petugas melakukan penggerebekan dengan disaksikan warga setempat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam tas tersangka," terang Budi, Jumat (20/2).
Polres Musi Banyuasin menangkap pengedar narkoba berinisial DS (43) di kawasan PT Hindoli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polda Sumsel Menangkap Basah 5 Pak Ogah di Akses Keramasan
- Polisi Gerebek Kampung Narkoba Paling Sibuk di Palembang
- Operasi Zebra Lodaya 2025 Polda Jabar: Ribuan Knalpot dan Puluhan Kilogram Narkoba Disita
- Operasi Pekat Musi 2026: Polres Muratara Tangkap Pelaku Curas yang Hendak Kabur ke Bali
- Polisi Buru Pemilik 3 Hektare Ladang Ganja di Empat Lawang Sumsel
- Dua Anggota Satpol PP Kubu Raya Dipecat Secara Tidak Hormat, Ini Kasusnya