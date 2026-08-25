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Polres Musi Rawas Menyulap 13 Kendaraan Dinas Jadi Armada Pemadam Karhutla

Polres Musi Rawas Menyulap 13 Kendaraan Dinas Jadi Armada Pemadam Karhutla
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Polres Musi Rawas menyulap 13 kendaraan operasional jadi armada pemadam karhutla. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - MUSI RAWAS - Polres Musi Rawas memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyulap 13 kendaraan dinas operasional menjadi armada pemadam yang siap digunakan untuk mempercepat respons adanya kebakaran.

Kendaraan roda empat dinas operasional dimodifikasi dengan memasang toren atau tandon air berkapasitas besar.

Inovasi tersebut memungkinkan kendaraan yang sehari-hari digunakan untuk mendukung tugas kepolisian sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana pemadaman awal ketika personel menemukan titik api di wilayah rawan karhutla.

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Dari 13 unit kendaraan, sebanyak sembilan unit dialokasikan untuk polsek jajaran, dua unit untuk satuan lalu lintas, serta masing-masing satu unit untuk satuan binmas dan satuan Sabhara.

Selain dipasang toren, setiap kendaraan dilengkapi mesin pompa air bertekanan tinggi dan selang pemadam.

Polres Musi Rawas juga menyiapkan 39 pasang sepatu bot bagi personel sebagai perlengkapan pendukung ketika melaksanakan penanganan titik api di lapangan.

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Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengungkapkan, modifikasi kendaraan dilakukan sebagai langkah proaktif untuk mempercepat respons personel di lapangan.

“Kami mengubah kendaraan dinas harian menjadi armada pemadam taktis agar personel di lapangan bisa langsung mengambil tindakan pertama sebelum api membesar dan merugikan masyarakat,” ujar Agung, Selasa (25/8).

Polres Musi Rawas menyulap sebanyak 13 kendaraan dinas operasional menjadi armada pemadam karhutla.

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