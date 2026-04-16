Polres OKI Memusnahkan 927 Gram Sabu-Sabu
jpnn.com - PALEMBANG - Polres Ogan Komering Ilir, Polda Sumatera Selatan, melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 927 gram.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari hasil pengungkapan kasus narkotika awal 2026 yang melibatkan dua tersangka, DH (40) dan H (38), warga Desa Tulung Selapan Timur, Kabupaten OKI.
Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji oleh tim Bidlabfor Polda Sumsel yang diwakili oleh Iptu Dirli Fahmi untuk memastikan kandungan metamfetamin.
Setelah dinyatakan positif mengandung metamfetamin, sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur cairan pembersih, kemudian dibuang ke saluran pembuangan sesuai prosedur.
“Pemusnahan ini adalah bukti nyata bahwa Polri tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga memastikan barang bukti dimusnahkan agar tidak kembali beredar di masyarakat,” kata Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto, Kamis (16/4/2026).
Dia mengatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kerja keras personel dalam memetakan jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
Lebih lanjut mengatakan bahwa untuk kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.
“Penyidik menerapkan pasal berlapis mengingat jumlah barang bukti yang cukup besar dan berpotensi merusak ribuan generasi muda," ungkap Eko.
Sabu-sabu 927 gram dimusnahkan oleh Polres OKI itu merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus.
- Bandara RHF Gagalkan Pengiriman 619 Gram Sabu-Sabu
- Bu Guru Honorer Inisial WL Melakukan Perbuatan Terlarang, Ya Ampun
- Polres Muba Ungkap 64 Kasus Narkoba dengan Barang Bukti 365,2 Gram Sabu-Sabu
- Polrestabes Palembang Ringkus Pengedar Sabu-Sabu, Malah Nyengir Saat Difoto
- Perempuan Penipu yang Mengaku Pegawai KPK Ditangkap, Sejumlah Barang Bukti Disita
- Peredaran Narkotika dan Barang Ilegal Kian Kompleks, Ini Langkah Bea Cukai