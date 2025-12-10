Polres Priok Gelar Apel Gabungan 203 Personel Antisipasi Gangguan Keamanan

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Apel Gabungan Potensi Masyarakat dengan tema “Bersama Kita Jaga Jakarta” pada Rabu (10/12). Apel yang bertempat di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok ini dipimpin langsung oleh Kapolres, AKBP Martuasah H. Tobing dan diikuti oleh 203 personel yang terdiri dari unsur kepolisian serta berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama kepolisian serta perwakilan dari berbagai potensi masyarakat, antara lain Ketua Koperasi KS TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua Ojek Online Jakarta Utara, serta pimpinan security pelabuhan.

Dalam amanatnya, Martuasah menyampaikan apresiasi yang mendalam atas peran serta masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan terus mendukung terjaganya keamanan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Kapolres menjelaskan bahwa apel ini merupakan implementasi perintah pimpinan untuk penguatan keamanan. “Apel ini merupakan implementasi perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dalam rangka penguatan pengamanan wilayah, khususnya area pelabuhan sebagai urat nadi perekonomian nasional,” katanya.

Ia juga menyatakan rasa syukur atas dukungan mitra selama ini. “Polres Pelabuhan Tanjung Priok sangat bersyukur memiliki banyak mitra jaga Jakarta seperti komunitas ojek online, security pelabuhan, serta TKBM yang selama ini membantu dalam menjaga Kamtibmas.”

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan pesan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.

“Kapolres juga berpesan agar seluruh Potensi Masyarakat bersama sama Polri Bergandengan Tangan antisipasi bencana dan Menuju Natal Dan Tahun baru kita cegah kelompok yang ingin melakukan tindak pidana yang bisa terjadi di bulan desember ini,” pesannya.

Ia berharap momentum ini dapat memotivasi semua pihak. “Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga situasi yang kondusif serta menjadi amal ibadah bagi kita semua.”