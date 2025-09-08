Polres Priok Gelar Bakti Sosial dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Driver Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar bakti kesehatan gratis dan bakti sosial bagi pengemudi ojek online (ojol) di lobi gedungnya pada Senin (8/9).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan upaya memperkuat hubungan sosial pasca situasi bergejolak di wilayah Jabodetabek.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, menyatakan bahwa undangan kepada komunitas ojol ini untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dan saling menguatkan.

"Kami mengundang saudara-saudara kita dari komunitas ojek online se-Tanjung Priok dan sebagian dari wilayah Jakarta Utara untuk sama-sama memastikan kondisi kesehatan mereka, mendoakan rekan-rekan kita, dan saling menguatkan sebagai satu keluarga besar," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, driver ojol yang hadir mendapatkan pemeriksaan kesehatan, vitamin, pengobatan ringan, serta paket sembako. Martuasah juga menyelipkan imbauan untuk menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan berkendara.

Acara yang diakhiri dengan doa bersama ini disebutnya sebagai simbol solidaritas. Martuasah mengapresiasi peran semua pihak dalam pemulihan kondisi.

"Beberapa hari ke belakang memang situasi agak bergejolak, terutama di wilayah Jabodetabek. Tapi sekarang semua berangsur pulih. Ini bukti bahwa TNI, Polri, Pemerintah, Stakeholder dan masyarakat bahu membahu menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian," jelasnya.

Kegiatan ini selaras dengan program Kapolri Presisi dan Jaga Jakarta dari Kapolda Metro Jaya. Martuasah menegaskan, kolaborasi dengan Kodim 0502/Juara, Pemkot Jakarta Utara, dan stakeholder melalui program Jaga Priok akan terus dilakukan.