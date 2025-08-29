menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Polres Priok Gelar Salat Gaib untuk Driver Ojol Almarhum Affan Kurniawan

Polres Priok Gelar Salat Gaib untuk Driver Ojol Almarhum Affan Kurniawan

Polres Priok Gelar Salat Gaib untuk Driver Ojol Almarhum Affan Kurniawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar salat gaib untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan, di Masjid Al-Furqan seusai pelaksanaan salat Jumat, Jumat (29/8). Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar salat gaib untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia setelah ditabrak kendaraan taktis Brimob, Kamis (28/8).

Ibadah digelar di Masjid Al-Furqan seusai pelaksanaan salat Jumat, Jumat (29/8).

Salat gaib dipimpin oleh Ustaz K.H. Ismatullah. Wakapolres Kompol Yudi Permadi hadir bersama jajaran pejabat utama dan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang juga menjadi jemaah salat Jumat.

Baca Juga:

Affan Kurniawan telah dimakamkan pada Jumat (29/8) sekitar pukul 10.30 WIB di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Jemaah juga memanjatkan doa untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia serta memohon agar persatuan dan kesatuan senantiasa terjaga dalam kedamaian. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Pengemudi Ojol Dilindas Rantis Brimob, Ketua DPR: Usut Tuntas dan Transparan

Affan Kurniawan telah dimakamkan pada Jumat (29/8) sekitar pukul 10.30 WIB di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI