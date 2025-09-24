Polres Priok Kukuhkan Mitra Jaga Jakarta untuk Jamin Kamtibmas

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar pengukuhan dan deklarasi Mitra Jaga Jakarta di Aula Presisi, Rabu (24/9). Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Dr. Martuasah H. Tobing, mengatakan pentingnya kolaborasi.

"Tempat ini adalah ruang kita bekerja, dan kita wajib menjaga keamanannya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Martuasah berharap mitra dapat membantu menjaga stabilitas kawasan melalui media komunikasi yang ada.

Acara dihadiri berbagai unsur stakeholder, termasuk perwakilan dari PT Pelindo, asosiasi ojek online, koperasi, dan paguyuban sopir truk. Rangkaian acara berlangsung khidmat, dimulai dengan registrasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, hingga pengukuhan simbolis dan penyerahan bantuan sosial.

EGM PT. Pelindo (Persero) Regional II Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyambut baik inisiatif ini.

"Ini adalah langkah nyata dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, demi mendukung kelancaran aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok," katanya.

Sementara itu, Ketua Ojek Online Korwil Jakarta Utara, Mansyur, menyatakan kesiapan komitmennya. "Kami siap berkomitmen menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif. Besar harapan kami agar dapat bersinergi di lapangan," ujar Mansyur.