Polres Priok Pantau Ketersediaan dan Harga Beras di Pasar Muara Angke

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemeriksaan ketersediaan dan harga beras di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (15/8). Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

"Kami melakukan pemeriksaan bersama Dinas PPKUKM sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dan Kapolri dalam menjaga ketahanan pangan nasional," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing.

Pemeriksaan ini bertujuan memastikan ketersediaan stok beras sekaligus mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. Hasil pantauan menunjukkan stok beras di pasar masih dalam batas wajar.

"Dinas PPKUKM menyatakan hingga saat ini belum ditemukan indikasi praktik penimbunan atau pelanggaran lainnya," jelas Martuasah.

Kasat Reskrim AKP I Gede Ngurah Krisnha Narayana menambahkan, pihaknya memberikan imbauan langsung kepada pedagang. "Kami ingatkan larangan melakukan penimbunan dan pengoplosan beras yang bisa menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pelaku usaha yang kedapatan menimbun akan diberi waktu dua hari untuk memperbaiki kesalahan hingga batas 17 Agustus 2025. "Jika tidak ada upaya perbaikan, akan diambil tindakan tegas melalui proses hukum," tegas perwira lulusan Akpol 2016 ini.

Pemeriksaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan. "Kami terus pantau di lapangan dan jika ada penyalahgunaan akan langsung ditindak," pungkas Krisnha Narayana.

Operasi ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan distribusi beras lancar dan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (antara/jpnn)