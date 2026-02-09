Polres Rohul Tangkap Belasan Orang Pascabentrok Sebabkan 1 Orang Tewas

jpnn.com, ROHUL - Polres Rohul mengamankan belasan orang pascabentrokan berdarah yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit eks PT BS, Dusun IV Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Sabtu (7/2/2026) sore.

Insiden tersebut menewaskan satu orang pekerja koperasi dan menyebabkan sejumlah korban luka.

Bentrok melibatkan pekerja dari tiga koperasi, yakni Koperasi Sontang Bertuah Desa Sontang, Koperasi Telago Biru Sakti Desa Kasang Padang.

Serta Kelompok Tani Sakai Bersatu Desa Pauh, dengan kelompok Pam Swakarsa PT Nusantara Sawit Majuma (NSM), yang merupakan mitra kerja sama operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Peristiwa bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat para pekerja koperasi tengah beristirahat di barak Kantor eks PT BS. Sekitar pukul 17.00 WIB, sekelompok Pam Swakarsa mendatangi lokasi.

Situasi yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh hingga berujung bentrokan fisik.

Akibat kejadian tersebut, seorang pekerja koperasi berinisial BB meninggal dunia di tempat kejadian.

Selain korban tewas, dua orang mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan.