Polres Serang Gelar Gerakan Pangan Murah, Puluhan Ton Beras dan Minyak Tersalurkan
jpnn.com, SERANG - Polres Serang menggelar gerakan pangan murah (GPM) yang berfokus pada bahan pokok seperti beras dan minyak goreng.
Selama satu pekan jajaran Polres Serang telah menyalurkan 36 ton beras dan 40 ton minyak goreng yang dijual dengan harga murah.
Pelaksanaan terbaru GPM digelar di Mapolsek Pontang pada Selasa (19/8), dipimpin langsung Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko.
Menurut AKBP Condro, gerakan pangan murah di Mapolsek Pontang berhasil menyalurkan dua ton beras dan 600 kilogram minyak goreng.
"Kami menjual harga lebih murah dari pasaran, di mana untuk beras 5 kilogram dibandrol seharga Rp 56 ribu, sedangkan minyak goreng Rp 15 ribu per liternya," ucap AKBP Condro, Rabu (20/8).
AKBP Condro menjelaskan pihaknya hadir di tengah untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas dengan harga terjangkau.
"Melalui GPM kami ingin membantu meringankan beban warga dengan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau," kata dia.
"Sekaligus melalui GPM berupaya menjaga stabilitas harga di pasaran."
Polres Serang meyakini melalui gerakan pangan murah (GPM) bisa menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
