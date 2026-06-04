menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polres Siak Amankan 20 Motor Hasil Curanmor, Salah Satunya Dicuri dari Asrama Polisi Militer

Polres Siak Amankan 20 Motor Hasil Curanmor, Salah Satunya Dicuri dari Asrama Polisi Militer

Polres Siak Amankan 20 Motor Hasil Curanmor, Salah Satunya Dicuri dari Asrama Polisi Militer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rilis pengungkapan kasus curanmor hingga curas di Mapolda Riau, termasuk pengungkapan curanmor yang dilakukan oleh Polres Siak. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Jajaran Satreskrim Polres Siak mengamankan sebanyak 20 unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari berbagai wilayah di Provinsi Riau.

Kendaraan-kendaraan tersebut ditemukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, hingga Kota Dumai.

Mayoritas kendaraan yang diamankan merupakan sepeda motor jenis Yamaha NMax, selain Honda PCX dan Honda Scoopy.

Baca Juga:

Berdasarkan data Satreskrim Polres Siak salah satu kendaraan yang berhasil diamankan merupakan Yamaha NMax warna hitam yang sebelumnya dilaporkan hilang dari kawasan kos-kosan di lingkungan Asrama Polisi Militer, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah kendaraan lain yang diduga berasal dari hasil curanmor di berbagai lokasi.

Daftar kendaraan yang diamankan di wilayah Siak:

Baca Juga:

Yamaha NMax silver, dekat depot air minum.

Yamaha NMax biru, Kos-kosan Imron Jalan Sutomo Gang Almud.

Kendaraan-kendaraan tersebut ditemukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, hingga Kota Dumai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI