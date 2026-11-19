jpnn.com - SIAK - Satreskrim Polres Siak membongkar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, berkedok prostitusi di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Seorang perempuan berinisial IS alias T (26) ditangkap karena diduga menjadi germo yang menawarkan perempuan muda kepada pelanggan untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK).

Dalam praktik tersebut, terduga pelaku diduga memasok dan memfasilitasi perempuan berinisial CE (23) untuk melayani pelanggan dengan tarif mencapai Rp1,5 juta sekali transaksi.

Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin (16/11/2026).

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi di salah satu hotel di kawasan Perawang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Siak langsung melakukan penyelidikan ke lokasi.

“Dari hasil penyelidikan, kami mengamankan IS alias T yang diduga berperan sebagai perantara sekaligus pihak yang membawa dan menawarkan perempuan muda kepada pelanggan,” kata Kosmos Kamis (19/11).

Pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan di kamar nomor 216.