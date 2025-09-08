Polres Sijunjung Terus Memantau Aktivitas PETI
jpnn.com, SIJUNJUNG - Polres Sijunjung memastikan terus memantau aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.
Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan.
“Sudah banyak langkah yang dilakukan. Intinya akan kami pantau terus,” kata AKBP William kepada JPNN.com, Senin (8/9).
Dia memastikan bahwa saat ini tidak ada aktivitas PETI di wilayah hukumnya.
“Kami akan tetap melakukan pemantauan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas aktivitas PETI yang merusak lingkungan serta mengancam ekosistem sungai.
Dia menegaskan penanganan PETI tidak bisa dilakukan hanya oleh kepolisian, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Kapanpun waktunya, kami siap turun langsung bersama Kapolres dan jajaran untuk melakukan penyisiran. Semua pihak akan kami libatkan agar persoalan ini bisa ditangani secara tuntas,” tegas Irjen Gatot saat dikonfirmasi, Sabtu (6/9).
Petugas Polres Sijunjung memastikan terus memantau aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gencarkan Penertiban, Polda Riau Sudah Memusnahkan 292 Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing
- Polda Sumbar Ajak Polda Riau Bersinergi Menindak PETI
- 55 Rakit PETI Dimusnahkan Saat Operasi Tambang Ilegal di Sungai Kuantan
- Tindak Tegas PETI di Sungai Indragiri, Polres Inhu Ingatkan Ancaman Kerusakan Lingkungan
- Gubernur Riau Berencana Kelola Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kuansing
- 1 Pelaku PETI Ditangkap Polres Kuansing, 3 Masih Diburu