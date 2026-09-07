Polres Sumbawa Pastikan WNA China di Tambang Emas Lantung Hanya Berstatus Teknisi

jpnn.com, SUMBAWA - Polres Sumbawa memastikan aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) sepenuhnya dikelola oleh warga negara Indonesia (WNI), sementara WNA China hanya diperbantukan sebagai teknisi.

Kasi Humas Polres Sumbawa Iptu Zainal Arifin mengatakan pengelola kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI).

“WNA China yang berada di lokasi itu bukan pengelola, melainkan teknisi. Pengelolanya semua WNI,” katanya saat dikonfirmasi ANTARA, Senin.

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Zainal mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menginventarisasi jumlah WNA yang berada di lokasi pertambangan tersebut.

Ia mengatakan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan dimintai pertanggungjawaban akan diperiksa serta didalami oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, peristiwa longsor di lokasi tambang emas tersebut terjadi pada Sabtu (5/9) malam sekitar pukul 21.30 Wita menimbulkan korban tiga orang meninggal dunia serta enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan saksi, saat kejadian para korban sedang mengambil material di bawah tebing. Diduga aktivitas pertambangan di bagian atas tebing menyebabkan batuan longsor dan menimpa para pekerja yang berada di bawahnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Hasanuddin mengatakan keterlibatan WNA dalam aktivitas pertambangan tersebut masih diinventarisasi oleh pihak terkait.