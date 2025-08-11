Polresta Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah di 26 Titik, Simak Syaratnya
jpnn.com, BANDUNG - Gerakan Pangan Murah (GPM) di 26 titik di Kabupaten Bandung digelar oleh jajaran Polresta Bandung.
Total berasnya sebanyak 103 ton yang dijual dengan harga terjangkau dan disediakan di seluruh Mapolsek di wilayah hukum Polresta Bandung.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan program itu merupakan kerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP.
“Kami adakan gerakan pangan murah yang dimulai Senin hingga Jumat 15 Agustus mendatang, mulai pukul 09.00 sampai selesai."
"Beras SPHP yang ada di Bulog itu didistribusikan melalui Polresta Bandung untuk warga Kabupaten Bandung," kata Aldi di Kabupaten Bandung, Senin (11/8).
Selain di Mapolsek, GPM juga akan mengikuti lokasi SIM Keliling di Kabupaten Bandung. Masyarakat bisa membeli beras SPHP ini saat sedang memperpanjang SIM di outlet SIM Keliling.
Harga beras yang dijual, kata Aldi, terhitung lebih hemat mulai dari Rp 11.500 per kilogram, hingga Rp 57.500 per lima kilogram.
"Jadi nanti masyarakat maksimal membeli itu dua pak, misalkan lima kilogram sebanyak dua kali pembelian, jadi total sepuluh kilogram," ujarnya.
